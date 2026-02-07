На "Евровидение-2026" от Украины поедет LELÉKA: каким было выступление певицы в финале нацотбора

LELÉKA / © скриншот с видео

В субботу, 7 февраля, отгремел Национальный выбор на "Евровидение-2026", где наконец-то стало известно имя артиста, который будет представлять Украину на международном песенном конкурсе.

В общем, за путевку в Вену соревновались 10 финалистов. Однако только певице LELÉKA удалось покорить сердца судей и зрителей. Именно она завоевала максимальное количество баллов, а именно 20. Поэтому, уже в мае артистка с песней Ridnym будет соревноваться за победу в юбилейном песенном конкурсе "Евровидение".

А пока же предлагаем вспомнить, каким было выступление LELÉKA в финале Национального отбора.

Отметим, в субботу отгремел Национальный отбор на "Евровидение-2026". Редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику финала. По ссылке можете узнать, чем удивлял конкурс и все самые интересные моменты.

Напомним, на нацотборе победу одержала певица LELÉKA. Именно она будет представлять Украину на юбилейном "Евровидении", которое состоится в мае в Вене. Артистка будет выступать во втором полуфинале международного песенного конкурса, который состоится 14 мая. Именно тогда станет известно, попадет ли Украина в грандиозный финал.