На "Евровидении-2024" кардинально изменились правила голосования и выступлений стран "Большой пятерки"

На "Евровидении-2024", которое состоится уже в мае в шведском городе Мальме, кардинально изменятся правила.

Изменения будут касаться голосования за фаворитов и выступлений стран-основательниц международного конкурса и победительницы прошлого года. Теперь Франция, Италия, Испания, Германия и Великобритания будут выступать не только в финале, но и в полуфиналах. Ранее зрители могли видеть только видеофрагменты выступлений участников стран "Большой пятерки". К ним присоединится и победительница прошлого года Швеция.

Сцена "Евровидения-2024" / Фото: eurovision.tv

В первом полуфинале зрители увидят номера Германии, Швеции и Великобритании, а во втором – Франции, Италии и Испании. Финалисты исполнят свои треки в перерывах между выступлениями полуфиналистов, которые будут сражаться за право выхода в финал. По мнению организаторов "Евровидения", это справедливые условия для всех участников, ведь зрители увидят все выступления и смогут выбрать фаворита.

Кроме того, меняются правила голосования в финале. Теперь оно будет продолжаться дольше, ведь зрители смогут отдать свой голос за фаворита сразу же после того, как на сцене выступит первый участник.

Сцена "Евровидения-2024" / Фото: eurovision.tv

Также в голосовании примут участие поклонники песенного конкурса, которые находятся в странах, которые не являются учасниками. У них будет 24 часа, чтобы отдать свой голос. Онлайн-голосование для них начнется сразу же после того, как отгремит вторая генеральная репетиция конкурса, и продлится до начала выступлений участников вживую.

Организаторы "Евровидения-2024" делятся, что на этом нововведения еще не закончились. Оргкомитет обещает впоследствии объявить о еще одном важном изменении, которое касается конкурса.

Сцена "Евровидения-2024" / Фото: eurovision.tv

Напомним, в этом году от Украины на "Евровидение" поедут певицы alyona alyona и Jerry Heil. Долгое время в прогнозах букмекеров они занимали первое место. Однако недавно в украинок появился неожиданный конкурент, который сдвинул их с лидирующих позиций.

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