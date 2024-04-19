На "Евровидении-2024" произошли изменения в порядке выступлений конкурсантов в грандфинале – подробности

Европейский языковой союз сообщил об очередных изменениях в правилах "Евровидения-2024".

В этом году после двух полуфиналов будет проходить традиционная жеребьевка, определяющая, в какой части грандфинала будет выступать каждый участник. Впрочем, если раньше исполнители случайным образом определяли свой номер выступления с помощью карт с надписью "первая" или "вторая" часть грандфинала, то теперь к ним прибавятся карточки с надписью "Выбор продюсера". Такая уникальная карточка будет свидетельствовать о том, что продюсеры по своему усмотрению определят, в какой части будет выступать тот или иной артист. В общей сложности будет по шесть карточек на определение выступлений в первой и второй части. Остальные 13 карточек станут "Выбором продюсера". Об этом сообщает официальный сайт "Евровидения".

Сцена "Евровидение-2024" / Фото: eurovision.tv

Таким образом, по мнению продюсеров конкурса, "Евровидение-2024" будет еще "увлекательнее".

"Так мы создадим лучшее телевизионное шоу и дадим всем артистам шанс проявить себя. В предыдущие годы, когда жеребьевка проводилась только для первой и второй половины шоу, вы могли видеть, что многие баллады попадали в одну и ту же часть, или многие фавориты выступали в одной и той же половине финала. "Выбор продюсера" создаст еще лучшие условия для формирования еще более впечатляющего финала", - обьяснил продюсер "Евровидения-2024" Кристер Беркман.

Сцена "Евровидение-2024" / Фото: eurovision.tv

К слову, первыми к такой жеребьевке допустят представителей "Большой пятерки" 4 мая. Победители первого полуфинала сразу после его окончания определят свой порядок выступления, то есть 7 мая. Соответственно, победители второго полуфинала – 9 мая. Окончательный порядок выступлений всех артистов в финале будет объявлен утром 10 мая.

Отметим, "Евровидение-2024" состоится в Мальме, Швеции. Первый полуфинал запланирован на 7 мая, а второй – 9 мая. Грандфинал пройдет 11 мая. Украинские представительницы alyona alyona & Jerry Heil с песней Teresa & Maria выступят 7 мая под номером пять.

Напомним, ранее организаторы международного песенного конкурса сообщали о еще одних важных изменениях в голосовании.

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