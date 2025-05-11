На "Евровидении-2025" масштабные протесты: освистали участницу Израиля и показали запретные флаги Палестины

На "Евровидении-2025" прошли протесты / © Getty Images

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Прямо сейчас в городе Базель, Швейцария, проходит торжественная церемония открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2025".

Однако мероприятие не обходится без скандалов. В Базеле проходят масштабные протесты. Вокруг "бирюзовой дорожки" собралось немало пропалестинских митингующих. Они выступают против участия Израиля в "Евровидении". Тем не менее, полиция следит за ситуацией. Судя по появляющимся в Сети кадрам, некоторых участников акций протеста задерживают.

На "Евровидении-2025" прошли протесты / © Getty Images

В онлайн-трансляции развеваются флаги Палестины. Впрочем, это запрещено. Дело в том, что Палестина не участвует в конкурсе. Тем временем на "Евровидении" могут развеваться только флаги стран-участниц. Более того, митингующие не дают провести церемонию открытия. На трансляции слышно освистывание, а особенно, когда на "бирюзовой дорожке" появилась представительница Израиля Юваль Рафаэль. Певице также не давали высказаться во время короткого интервью. Все ее слова освистывали.

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Отметим, группа Ziferblat уже тоже появилась на "бирюзовой дорожке". Для события музыканты выбрали сдержанные образы от украинских брендов.