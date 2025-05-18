На "Евровидении-2025" прошли масштабные протесты: полиция применяла водометы и слезоточивый газ

Протест в Базеле во время "Евровидения-2025" / © Getty Images

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Во время грандиозного финала "Евровидения-2025" в городе Базель, Швейцария, прошли масштабные протесты.

Музыкальный конкурс отгремел в ночь на 18 мая. Как оказалось, событие не обошлось без неприятностей. Как пишет The Guardian, в центре Базели прошли масштабные протесты. В частности, собрались пропалестинские митингующие, которые выступали против участия Израиля в конкурсе. Они держали в руках палестинские флаги, антиизраильские плакаты и одевали куфии. Полиции даже пришлось вмешиваться и применять водометы со слезоточивым газом. Совет национальной безопасности Израиля также обращался к израильтянам, которые прибыли на "Евровидение-2025". Им советовали в целях безопасности скрывать свою личность.

Протест в Базеле во время "Евровидения-2025" / © Associated Press

"В центре Базеля проходит большой антиизраильский протест. Совет национальной безопасности Израиля предупредил израильских гражданских лиц в городе, чтобы они не проявляли себя в центре внимания", – говорится в сообщении.

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Кстати, в финале конкурса выступление Израиля, который представляла певица Юваль Рафаэль, пытались сорвать. В частности, два зрителя попытались прорваться на сцену. В конце концов их остановила охрана. Тем не менее, мужчина и женщина успели облить краской члена съемочной группы "Евровидения-2025".

Напомним, в этом году музыкальный конкурс выдался достаточно скандальным. В частности, победил артист, который публично признавался в приверженности к россиянки-путинистке. Кроме того, на "Евровидении-2025" произошло нарушение правил.