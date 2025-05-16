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На "Евровидении-2025" участницу Израиля освистали прямо на сцене: организаторам пришлось вмешиваться
Второй полуфинал конкурса не обошелся без неприятных инцидентов.
Во втором полуфинале международного конкурса "Евровидение-2025" уже выступала представительница Израиля – певица Юваль Рафаэль.
Исполнительница на арене Санкт-Якобсгалле представила композицию New Day Will Rise. Артистка устроила магическое шоу с реквизитом. На трансляции с выступления было слышно, как Юваль Рафаэль поддерживает активными овациями публика.
Впрочем, атмосфера в зале была не такой. В частности, на концерте собралось немало пропалестинских митингующих, которые активно призывали отменить участие Израиля на "Евровидении". Они пришли с флагами Палестины, которые доставали. Как оказалось, все выступление Юваль Рафаэль они освистывали певицу.
Похоже, организаторам пришлось немедленно вмешиваться. Поскольку артистку громко освистывали, а в прямой трансляции этого не было слышно, то овации были специально наложены.
Отметим, во втором полуфинале "Евровидения-2025" произошел еще один казус. Пользователи заподозрили Грецию в плагиате. Еврофанатам номер певицы Клавдии был похож на тот, что в прошлом году был в Украине, которую представлял дуэт исполнительниц alyona alyona & Jerry Heil.