На "Евровидении-2025" участницу Израиля освистали прямо на сцене: организаторам пришлось вмешиваться

Израиль на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Реклама

Во втором полуфинале международного конкурса "Евровидение-2025" уже выступала представительница Израиля – певица Юваль Рафаэль.

Исполнительница на арене Санкт-Якобсгалле представила композицию New Day Will Rise. Артистка устроила магическое шоу с реквизитом. На трансляции с выступления было слышно, как Юваль Рафаэль поддерживает активными овациями публика.

Впрочем, атмосфера в зале была не такой. В частности, на концерте собралось немало пропалестинских митингующих, которые активно призывали отменить участие Израиля на "Евровидении". Они пришли с флагами Палестины, которые доставали. Как оказалось, все выступление Юваль Рафаэль они освистывали певицу.

Реклама

Израиль на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Похоже, организаторам пришлось немедленно вмешиваться. Поскольку артистку громко освистывали, а в прямой трансляции этого не было слышно, то овации были специально наложены.

Отметим, во втором полуфинале "Евровидения-2025" произошел еще один казус. Пользователи заподозрили Грецию в плагиате. Еврофанатам номер певицы Клавдии был похож на тот, что в прошлом году был в Украине, которую представлял дуэт исполнительниц alyona alyona & Jerry Heil.