На "Евровидении-2025" ввели новые жесткие правила: каких изменений ожидать

На музыкальном конкурсе "Евровидение-2025", который ранее оказывался под угрозой срыва, ввели новые жесткие правила.

О нововведениях сообщил Европейский языковой союз (EBU). "Евровидение-2025", которое организуют в шведском городе Базель, состоится по новым правилам. Участникам международного конкурса и СМИ теперь придется соблюдать Кодекс поведения, а иначе они не получат аккредитации.

Будуть строго следить за тем, чтобы никто не нарушал местные законы и не проявлял никаких политических взглядов. Кроме того, участники и представители СМИ будут придерживаться указаний по ответственному общению и поведению.

Но это еще не все. Организаторы ввели новые правила, чтобы облегчить пребывание на конкурсе непосредственно самих участников. Отныне для артистов будут отводиться специальные зоны, где вообще не будет камер и СМИ. Участникам разрешат проводить больше закрытых репетиций, чтобы те не отвлекались и сосредоточились на выступлении.

"Евровидение-2025" состоится в Базеле / Фото: facebook.com/EBU

Кроме того, сами репетиции будут проходить по оптимизированному графику. Это делается для того, чтобы у представителей разных стран была возможность больше отдохнуть и подробнее ознакомиться с городом-хозяином "Евровидения". Также на конкурсе появится менеджер по благосостоянию, который будет отвечать за контакт артистов с персоналом.

"Мы объединены музыкой – и каждый обязан обеспечить, чтобы конкурс оставался событием, который способствует единству, разнообразию и инклюзии. Изменения, которые мы вводим, создадут лучший опыт для участников, персонала и аудитории", — комментирует директор шоу Мартин Грин.

Отметим, новые правила ввели после скандального "Евровидения-2024". Тогда участника от Нидерландов дисквалифицировали прямо перед финалом. Произошло это из-за неприятного инцидента. Журналистка хотела снять музыканта на видео, но он отказал, однако она ослушалась, из-за чего тот замахнулся на нее рукой. Кроме того, некоторые участники и приглашенные артисты нарушили одно из главных правил "Евровидения" и демонстрировали свои политические взгляды.

Йост Кляйн, которого дисквалифицировали на "Евровидении-2024" / Фото: Associated Press

Напомним, в 2024 году Украину на конкурсе представляли alyona alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria. Недавно рэперша ответила, общается ли с певицей после "Евровидения".

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