На "Евровидении-2026" вспыхнул новый скандал из-за Израиля: организаторы сделали резкое заявление

Представитель Израиля на "Евровидении-2026" / © Associated Press

Организаторы "Евровидения-2026" обратились к Израилю на фоне агитации голосовать за их участника.

Страну в этом году представляет певец Ноам Беттан с песней Michelle. На днях он распространил в Сети видео, где призвал голосовать за Израиль 10 раз подряд. Европейскому вещательному союзу (EBU), который отвечает за организацию «Евровидения», пришлось вмешаться.

Дело в том, что правила агитации за участника сделали более строгими. В частности, запретили проводить масштабные агитационные компании, спонсируемые третьими лицами. EBU уверяет, что, к счастью, это правило не было нарушено. Тем не менее, такая агрессивная агитация противоречит ценностям конкурса.

Наконец, Европейский вещательный союз связался с израильским вещателем KAN с просьбой немедленно прекратить распространение видео и удалить его со всех площадок. Делегация Израиля приняла все необходимые меры.

«В пятницу, 8 мая, нам стало известно, что артист, представляющий KAN, опубликовал видео с инструкцией на экране „голосуйте 10 раз за Израиль“. В течение 20 минут мы связались с делегацией KAN, чтобы попросить их немедленно прекратить любое распространение видео и удалить его со всех платформ, где оно было опубликовано. Они немедленно приняли соответствующие меры», — говорится в заявлении EBU.

Отметим, уже и не один год подряд продолжаются дискуссии относительно участия Израиля в «Евровидении». Ряд стран требует дисквалификации из-за действий израильтян в Секторе Газа. В этом году некоторые даже отказались от участия в конкурсе. Однако EBU не соглашается на дисквалификацию.

Напомним, 10 мая состоялась торжественная церемония открытия «Евровидения-2026». Представительница Украины LELÉKA эффектно появилась на «бирюзовой дорожке» под хит ONUKA.

