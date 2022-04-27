На фоне мешков с песком и завернутых в ткань скульптур: KALUSH Orchestra показал свою визитку для "Евровидения-2022"

На фоне мешков с песком и завернутых в ткань скульптур: KALUSH Orchestra показал свою визитку для "Евровидения-2022"

Группа KALUSH Orchestra, которая в этом году будет представлять Украину на конкурсе "Евровидение-2022", показала, как отреагировала на запрос организаторов мероприятия сделать фотосессию в самых красивых местах родного края.

Как известно, ежегодно конкурс сопровождает визитка от каждого из участников. Учитывая реалии Украины KALUSH Orchestra и соответствующую нашим событиям сделал визитку.

Участники коллектива сделали фото во Львове. На снимке артисты позируют на фоне скульптур Латинского кафедрального собора, завернутых в ткань и обложенных мешками с песком, пишет "Суспильне". Таким образом, в Украине пытаются сохранить памятники скульптуры и архитектуры от атак России с воздуха.

instagram.com/suspilne.eurovision

Отметим, что международный песенный конкурс "Евровидение-2022" состоится уже в мае в городе Турин, Италия. Полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал – 14 мая. Место проведения – арена PalaOlimpico. Украина выступит в первом полуфинале номер 6.

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