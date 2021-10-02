На фоне развода Ким Кардашян и Канье Уэста застукали за ужином в Малибу

Бывшие провели вместе несколько часов.

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян и рэппер Канье Уэст, который завуалировано признался в изменах жене, на фоне развода поужинали вместе.

Так, папарацци застукали их в популярном суши-ресторане Nobu в Малибу. На фото, которые опубликовало издание Page Six, видно, что эксы действительно провели вместе время. Как говорится в сообщении, Ким и Канье вместе с друзьями были в ресторане несколько часов, а потом поехали из заведения на авто исполнителя Rolls-Royce.

instagram.com/kimkardashian

Интересно, что это уже не первый раз, когда эксы проводят время вместе после объявления о разрыве отношений. В августе их уже видели в одной из закусочных в Малибу, а после этого Ким пришла поддержать бывшего на его концерт в Чикаго.

Заметим, что впервые информация о проблемах в супружеской жизни Ким Кардашян и Канье Уэста начала появляться в СМИ в начале 2020 года, когда Уэст баллотировался на пост президента США. Во время первой встречи с избирателями рэпер рассказал, как просил Ким сделать аборт, когда она была беременна первенцем. Говорят, что окончательно Кардашян приняла решение о разводе после того, как артист помочился на статуэтку "Грэмми".

Getty Images

В феврале в этом году в СМИ появилась информация, что Ким Кардашян официально подала на развод с Канье Уэстом. В апреле стало известно, что Уэст домагается совместной опеки над их с Кардашян четырьмя детьми. Также он уже подал и свой ответ на просьбу о разводе. В июне заплаканная Ким Кардашян впервые публично прокомментировала развод с Канье Уэстом. Также звезда объяснила, какая женщина должна быть рядом с ним.

Напомним, актриса Лиза Зайцева убежала от мужа-абьюзера. Знаменитость шокировала историей о бывшем возлюбленном.

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