На фоне скандала со стендапером Щегелем Жадан сообщил, что находится в США и призвал выпускать артистов за границу

После того, как комик Андрей Щегель сообщил, что беспрепятственно уехал во время войны из Украины, потому что получил разрешение от Министерства культуры и информационной политики, разгорелся скандал.

В частности, в министерстве сообщили, что из-за случая со Щегелем ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, усложняется. Министерство подготовило более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд для мужчин призывного возраста.

В свою очередь, украинский писатель и фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан записал видеообращение. В нем артист отметил, что очень важно, чтобы артисты имели возможность выезжать за границу.

Жадан сообщил, что сейчас находится в Нью-Йорке, где выступит со спектаклем о Харькове 20-30 лет о поколении уничтоженных деятелей искусства в те времена:

"У меня сейчас в Америке проходит благотворительный тур. Как я сюда попал? Я подал заявку и получил официальное разрешение от Министерства культуры и информационной политики. Обратно в Украину возвращаюсь 21 марта. Опыт и пример двух недоумков и негодяев не должен перечеркнуть работу тысяч работников украинской культуры, которые больше года работают на нашу победу, месяцами вкладываются в нашу совместную борьбу, в нашу совместную деятельность", — сказал Жадан.

#культурный путь обращения от Сергея Жадана «Опыт и пример двух негодяев не должны перечеркнуть работу тысяч работников культуры» — делится артист — «Культура сегодня – это важная составляющая информационного фронта и волонтерской деятельности». Мы должны сохранить возможность выезда за границу для сознательных работников культурной сферы. Присоединяйся к кампании #культурный шлях, публикуй свое обращение используя хэштег и тегай Министерство культуры и информационной политики Украины Офис Президента Украины Александр Ткаченко Верховная Рада Украины Опубликовано Всеукраинская Ассоциация музыкальных событий UAME Пятница, 10 марта 2023 г.

Он отметил, что сегодня культура это не о танцах и пении – это важная составляющая информационного фронта и это чрезвычайно важная составляющая волонтерской деятельности.

"Надеюсь, что все понимают, что каждый украинский концерт, каждая украинская премьера и каждый литературный вечер писателя сегодня это еще одна попытка проговорить и напомнить о происходящем в Украине миру. Будем откровенны. Без волонтерской помощи ВСУ, украинской армии было бы чрезвычайно тяжело."А деятельность украинских деятелей культуры — это миллионы собранных долларов по всему миру. На эти средства покупается очень много необходимых вещей", — подчеркнул артист.

Жадан поделился, что за прошедшую осень на своих благотворительных мероприятиях, организованных за границей, он вместе с группой "Жадан и Собаки" собрал пять миллионов гривен, на которые были куплены автомобили, дроны, тепловизоры, снаряжение для наших защитников.

Сергей Жадан / Фото: www.facebook.com/serhiy.zhadan

"Ситуация простая. Если ты нарушил законодательство, должен отвечать перед законом Украины. Если ты честно работаешь на свою страну, на свою армию и на свое государство ты должен иметь возможность дальше заниматься своей деятельностью", — отметил Жадан.

Напомним, что стендапер Андрей Щегель не так давно рассказал, что беспрепятственно уехал из Украины в Турцию во время полномасштабной войны. Он сообщил, что сделал это, получив разрешение в качестве артиста от Министерства культуры и информационной политики. Также он заявил, что "это выбор ребят — погибать", говоря о наших военных, защищающих Украину на фронте.

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