На фоне скандала со стендапером Щегелем Жадан сообщил, что находится в США и призвал выпускать артистов за границу

Музыкант отметил важность волонтерской деятельности артистов за рубежом.
После того, как комик Андрей Щегель сообщил, что беспрепятственно уехал во время войны из Украины, потому что получил разрешение от Министерства культуры и информационной политики, разгорелся скандал.
В частности, в министерстве сообщили, что из-за случая со Щегелем ситуация для тех, кто действительно защищает Украину и ведет борьбу на культурном фронте, усложняется. Министерство подготовило более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд для мужчин призывного возраста.
В свою очередь, украинский писатель и фронтмен группы "Жадан и Собаки" Сергей Жадан записал видеообращение. В нем артист отметил, что очень важно, чтобы артисты имели возможность выезжать за границу.
Жадан сообщил, что сейчас находится в Нью-Йорке, где выступит со спектаклем о Харькове 20-30 лет о поколении уничтоженных деятелей искусства в те времена:
"У меня сейчас в Америке проходит благотворительный тур. Как я сюда попал? Я подал заявку и получил официальное разрешение от Министерства культуры и информационной политики. Обратно в Украину возвращаюсь 21 марта. Опыт и пример двух недоумков и негодяев не должен перечеркнуть работу тысяч работников украинской культуры, которые больше года работают на нашу победу, месяцами вкладываются в нашу совместную борьбу, в нашу совместную деятельность", — сказал Жадан.
#культурный путь обращения от Сергея Жадана «Опыт и пример двух негодяев не должны перечеркнуть работу тысяч работников культуры» — делится артист — «Культура сегодня – это важная составляющая информационного фронта и волонтерской деятельности». Мы должны сохранить возможность выезда за границу для сознательных работников культурной сферы. Присоединяйся к кампании #культурный шлях, публикуй свое обращение используя хэштег и тегай Министерство культуры и информационной политики Украины Офис Президента Украины Александр Ткаченко Верховная Рада УкраиныОпубликовано Всеукраинская Ассоциация музыкальных событий UAME Пятница, 10 марта 2023 г.
Он отметил, что сегодня культура это не о танцах и пении – это важная составляющая информационного фронта и это чрезвычайно важная составляющая волонтерской деятельности.
"Надеюсь, что все понимают, что каждый украинский концерт, каждая украинская премьера и каждый литературный вечер писателя сегодня это еще одна попытка проговорить и напомнить о происходящем в Украине миру. Будем откровенны. Без волонтерской помощи ВСУ, украинской армии было бы чрезвычайно тяжело."А деятельность украинских деятелей культуры — это миллионы собранных долларов по всему миру. На эти средства покупается очень много необходимых вещей", — подчеркнул артист.
Жадан поделился, что за прошедшую осень на своих благотворительных мероприятиях, организованных за границей, он вместе с группой "Жадан и Собаки" собрал пять миллионов гривен, на которые были куплены автомобили, дроны, тепловизоры, снаряжение для наших защитников.
"Ситуация простая. Если ты нарушил законодательство, должен отвечать перед законом Украины. Если ты честно работаешь на свою страну, на свою армию и на свое государство ты должен иметь возможность дальше заниматься своей деятельностью", — отметил Жадан.
Напомним, что стендапер Андрей Щегель не так давно рассказал, что беспрепятственно уехал из Украины в Турцию во время полномасштабной войны. Он сообщил, что сделал это, получив разрешение в качестве артиста от Министерства культуры и информационной политики. Также он заявил, что "это выбор ребят — погибать", говоря о наших военных, защищающих Украину на фронте.
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