На фоне скандального развода Саша Бо заинтриговала фото в объятиях другого мужчины

Похоже, блогерша счастлива в новых отношениях.

Украинская блоггерша Саша Бо, она же Александра Пустовит, заинтриговала своих фолловеров.

На фоне скандального развода с мужем, блогером Игорем Пустовитом, звезда Сети разместила в Instagram-stories фотографию с загадочным парнем. Саша показалась в объятиях мужчины, стоявшего спиной к камере в сером гольфе. Фото знаменитость сопроводила смайликом в виде белого сердца.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Похоже, пользователи были озадачены фотографией и засыпали Бо вопросами в личных сообщениях. А некоторые юзеры стали интересоваться, кто же этот мужчина в комментариях под последним постом: "Так, я уже спать не могу из-за этой Саши, что это за мужчина с ней? Что я пропустила?".

Заметим, ранее в интервью Славе Демину экс-любимый блогерши рассказал, что Саша иногда не ночует дома и якобы встречается со своим бывшим одногруппником. Впрочем, эту информацию она не опровергла и не подтвердила.

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