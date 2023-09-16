На фоне слухов о разводе с Брежневой Меладзе показал фото с вероятной возлюбленной

Композитор и продюсер Константин Меладзе подлил масла в огонь касательно своей личной жизни.

Пока РосСМП (средства массовой пропаганды – прим.ред.) активно обсуждают развод Меладзе с певицей Верой Брежневой, композитор в это время постит нежные фото с экс-"ВИА Грой" Софией Тарасовой. Именно с ней Меладзе приписывают роман.

В сторис своей страницы в Instagram утром Константин Меладзе поделился снимком с Тарасовой, на котором нежно ее обнимает. Кстати, совсем недавно артисты записали совместную композицию "Почему я?", автором которой выступил Меладзе. А вот для Брежневой композитор уже давным-давно ничего не писал.

Константин Меладзе и София Тарасова / Фото: instagram.com/meladzemusic

Кроме того, с 2022 года в СМИ распространяется информация, что Брежнева и Меладзе развелись из-за разных взглядов на полномасштабную войну в Украине. Если Брежнева с началом полномасштабного вторжения РФ в нашу страну сразу уехала из России и прекратила со страной-террористкой какие-либо связи, то Меладзе некоторое время продолжал работать в РФ.

Константин Меладзе и Вера Брежнева / Фото: instagram.com/meladzemusic

Более того, Брежнева активно помогает украинцам и говорит о преступлениях, которые совершают российские оккупанты на нашей земле, а вот Меладзе предпочел отмалчиваться и никоим образом за эти 1,5 года не высказал свою позицию относительно войны в Украине.

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