- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 731
- Время на прочтение
- 1 мин
На фронте погиб 43-летний актер и музыкант Константин Слободенюк: известная дата и место прощания
Память актера почтили его коллеги из Чернигова.
На войне погиб актер Черниговского областного молодежного театра и музыкант Константин Слободенюк.
Защитнику Украины было 43 года. Печальное известие сообщили в Департаменте культуры Черниговской ОГА.
Константин Слободенюк присоединился к рядам ВСУ в мае 2024 года. До начала службы он работал актером Черниговского областного молодежного театра, выступал в Черниговском областном филармоническом центре фестивалей и концертных программ.
В филармоническом центре Константина упоминают как талантливого музыканта и свирельщика. Он много лет сотрудничал с Академическим ансамблем песни и пляски «Сіверські клейноди» и коллективом концертных исполнителей.
«Коллектив Черниговского областного филармонического центра с глубокой болью выражает искренние соболезнования родным и близким талантливого музыканта, свирельщика и мужественного Защитника Украины Константина Слободенюка. Мы гордимся многолетним творческим сотрудничеством Константина с Академическим ансамблем песни и танца „Сіверські клейноди“ и Коллективом концертных исполнителей и будем сохранять благодарность за его весомый вклад в художественную жизнь нашего центра. Светлая память о воине-художнике навсегда будет жить в наших сердцах. Вечная слава Герою!» — говорится в сообщении филармонического центра на их официальном сайте.
Прощание с Константином Слободенюком состоится 15 сентября в 12.30 в Екатерининской церкви в Чернигове.