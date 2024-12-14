На фронте погиб 45-летний украинский актер из фильма "Довбуш": что известно о нем

Украинский актер театра и кино Яков Ткаченко погиб на фронте.

О смерти звезды фильма "Довбуш" стало известно сегодня, 14 декабря. Печальное известие сообщила кастинг-директор Алла Самойленко на своей Facebook-странице. Она не стала вдаваться в подробности, а лишь опубликовала ряд фото с погибшим Героем, где он исполнял яркие роли на сцене и на экранах, и выразила эмоции опустошения.

"Такой кинематографический, такой талантливый. Сокровище. Человек-золото. Моя большая-пребольшая актерская любовь и гордость. На щите. Пустошь", — довела до слез Алла Самойленко.

Яков Ткаченко

Известно, что Яков Ткаченко с начала российского вторжения присоединился к ВСУ. Он участвовал в боях в Донецкой области и впоследствии стал главным сержантом взвода и и.о. командира взвода. Во время преданной службы Яков получил серьезное ранение и контузию. После реабилитации вернулся в армию, но в феврале 2023 года демобилизовался и погрузился в актерство.

Правда, в сентябре 2024 года знаменитость сообщил о решении вернуться к выполнению боевых задач в составе Третьей отдельной штурмовой бригады. Вероятно, именно в этом подразделении жизнь талантливого актера героически оборвалась.

Яков Ткаченко

Яков Ткаченко

При жизни Яков Ткаченко снялся в ряде картин. Среди них — сериал "Перевозница", фильмы "Довбуш", "Красный", "Цена правды", "Бесславные крепостные" и другие.

К слову, память артиста-воина почтили не только поклонники, но и коллеги по сцене. В частности, актриса Ирма Витовская в Facebook выразила соболезнования: "Яков Ткаченко на щите… Лети, дорогой и сердечный. Слава Герою".

Яков Ткаченко

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