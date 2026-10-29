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На фронте погиб брат победителя "МастерШефа" Серветника: защитнику было 37 лет
Он пережил многочисленные ранения, контузии и клиническую смерть, но после лечения снова возвращался на фронт.
Победитель шоу «МастерШеф. Профессионалы» Павел Серветник сообщил о гибели на фронте родного брата Максима , который после освобождения Херсона присоединился к защите Украины.
Трагическим известием кулинар поделился в Instagram. Его брату было 37 лет. Максим встал на защиту страны после деоккупации Херсона. За время службы он получил многочисленные ранения и контузии. Военный даже пережил клиническую смерть. Однако после лечения снова возвращался к побратимам.
«Погиб мой брат. Ему было 37 лет. У него остался маленький ребенок, с дедушкой и бабушкой. Спасибо тебе, Макс, за все», — написал Павел Серветник.
Кулинар не стал скрывать свою боль из-за потери близкого человека. Для семьи это известие стало тяжелым ударом. В то же время Максим оставил после себя память как защитник, который продолжал защищать страну, несмотря на пережитые испытания.
«К слову, брат Павла получил немало наград за свое мужество и отвагу», — говорится в сообщении.
Обстоятельства гибели военного пока не разглашаются. У Максима остался маленький ребенок.
Напомним, недавно на фронте погиб 43-летний актер и музыкант Константин Слободенюк.