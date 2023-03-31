На фронте погиб известный актер Антон Прасоленко

Украинский актер и военнослужащий Антон Прасоленко отдал свою жизнь в борьбе за независимость.

Жизнь Антона оборвалась в результате тяжелого ранения, полученного в боях под Бахмутом. Неделю актер провел в реанцмации военного госпиталя, но, к сожалению, скончался. О смерти товарища сообщил военный психолог Андрей Козинчук в Facebook.

"Антон тонкая душевная организация. Но он не смог остаться в стороне и дальше жить в своем мире, а пошел на войну. Зная, что он не сильно шарит в этом, он учился с нуля. И и через год вышел на них**овый уровень" профессиональности. Но снаряд и обломки не спрашивают, насколько ты хорош или не сильно. Антон участвовал в боевых действиях на востоке. В самом аду, чтобы попасть в рай. Сегодня он умер в госпитале от полученных ранений", — сообщил Козинчук.

Антон был актером в любительском театре "Вавилон" в Киеве. У актера осталась любимая девушка.

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