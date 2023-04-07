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На фронте погиб известный музыкант и художник Антон Дербилов

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1258
Время на прочтение
1 мин
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На фронте погиб известный музыкант и художник Антон Дербилов

Антон Дербилов/Фото: facebook.com/5brigadeNGU

Художник погиб от ранения.

В боях за Украину погиб известный украинский художник, музыкант и скульптор Антон Дербилов.

На фронте под Кременной в Луганской области 43-летний музыкант получил тяжелое осколочное ранение и погиб с оружием в руках. О смерти собрата сообщили бойцы 5 Слобожанской бригады НГУ.

"6 апреля в результате минометного обстрела Антон получил ранения несовместимые с жизнью и погиб на поле боя с оружием в руках. Жил и погиб, как герой. Солдат Дербилов Антон был ветераном Слобожанского контрнаступления. За жизнь награжден медалями "За храбрость в бою", "Несокрушимым героям российско-украинской войны" и за "Доблестную службу", — сообщили бойцы бригады.

У Антона осталась жена и три дочери. Его запомнили за особый вклад в искусство Украины, в частности города Харькова, откуда он был родом.

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Дата публикации
Просмотры
1258
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