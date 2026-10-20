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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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На фронте погиб известный украинский блоггер: знаменитость прикрыл собой собратья от FPV-дрона

35-летний Кирилл Солошенко, известный как Кирюша Аккуратный, погиб 15 октября. Друг блоггера рассказал о его последнем подвиге и открыл сбор средств для помощи маме защитника.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Кирилл Солошенко

Кирилл Солошенко / © соцмережі

Украинский блоггер и военнослужащий Кирилл Солошенко, известный в Сети под псевдонимом Кирюша Аккуратный, погиб на фронте, спасая жизнь собратья.

Трагическое известие поступило 15 октября. Кириллу было 35 лет. О гибели защитника сообщил его близкий друг, блоггер Богдан. По имеющейся информации, во время боевой задачи Солошенко закрыл собой собратья от прямого удара российского FPV-дрона. Его поступок стал последним проявлением мужества воина, который до конца оставался верен своим товарищам. Весть о смерти Кирилла ошеломила его друзей, которые до сих пор не могут смириться с непоправимой утратой.

«Почивай с миром, друг. Ты был самым светлым человеком, которого я знал. Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет с нами. Просто не укладывается в голове, этого быть не может. Ты же Кирюша Аккуратный! Как же так… Ты должен был прожить до глубокой старости и быть офигенным дедом с татухами и крутыми историями для внуков», — написал Богдан в Instagram.

Кирилл Солошенко / © соцмережі

Кирилл Солошенко / © соцмережі

Друг погибшего также сообщил, что у Кирилла осталась мама. Чтобы поддержать женщину после потери сына, он открыл специальный сбор средств. Подробности о дате и времени прощания с воином еще не объявили. Известно, что похоронят защитника в Киеве — городе, где прошла большая часть его жизни.

Кирюша Аккуратный был хорошо знаком украинской интернет-аудитории еще задолго до того, как стал на защиту страны. Он родился 5 августа 1991 года и приобрел популярность в период расцвета украинского YouTube в 2014–2016 годах. Тогда блоггер создавал собственный контент и участвовал в совместных проектах с другими известными интернет-персонами, в частности Сашей Шапиком, Андреем Мартыненко и Пашей Бумчиком, которые на сегодняшний день не живут на территории Украины. После начала полномасштабного российского вторжения Кирилл сменил привычную жизнь на военную службу и присоединился к обороне Украины.

Кирилл Солошенко / © соцмережі

Кирилл Солошенко / © соцмережі

Напомним, недавно Анастасия Арбузова оскандалилось видео у могилы Ирины Фарион. Дочь языковеда не смолчала.

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