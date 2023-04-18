На фронте погиб участник известной группы SilverTown Андрей Касенюк

Участник украинской группы SilverTown Андрей Касенюк отдал свою жизнь, защищая Украину на передовой.

О гибели друга сообщили на странице группы в Facebook. 17 апреля Андрей перестал выходить на связь, а потом родные узнали, что в бою он получил смертельное ранение. К сожалению, где погиб музыкант и детали близким пока неизвестны.

"Андрей все это время был на связи с родными, близкими. Вчера Андрей не вышел на связь, его больше с нами нет. Он получил смертельное ранение. Подробностей и деталей пока мы не знаем. Сказать, что это тяжелая потеря для каждого из нас, это не сказать ничего!Он был едва ли не единственным в коллективе кто из 15 лет, когда попал на репетицию своей первой группы PitStop, сквозь всю жизнь и до последнего держал тот юношеский максимализм и энтузиазм, тот детский огонь в глазах и безусловную веру в музыкальное будущее свое и своей группы", – написали участники SilverTown.

Андрей Касенюк

Впереди музыканта было много творческих планов. В память о друге его коллеги из коллектива поделятся клипом, который должен выйти на музыкальных каналах еще в феврале 2022 года.

Отметим, во время полномасштабной войны рокер вступил в ряды ВСУ и стал командиром отделения артразведки в направлении Лисичанск-Кременная.

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