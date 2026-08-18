На фронте погиб украинский артист Анатолий Ткач, который ушел служить два года назад

Анатолий Ткач

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На фронте погиб украинский музыкант, барабанщик рок-н-ролльной группы «Руки’в Брюки» Анатолий Ткач.

Защитник присоединился к рядам ВСУ в июле 2024 года и служил в составе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады. О трагическом известии сообщила сестра музыканта Валентина Ткач. Женщина призналась, что не находит слова после потери брата.

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«Я не нахожу слов. Я бы никогда не хотела этого писать. Мой мир словно стерся. Анатолий Ткач, мой брат, мой лучший друг — погиб. Я знаю, многие захотят с ним попрощаться. О времени и месте будет информация позже», — написала Валентина.

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Анатолий Ткач

О гибели музыканта также сообщил его коллега по группе, солист и гитарист Александр Ремез, который и основал группу «Руки’в Брюки» в 2007 году. Он посвятил Ткачу эмоциональный пост, в котором простился с товарищем и почтил его память.

«Еще нет понимания, что я тебя больше не увижу и нигде не встречу, и не получу ответ на сообщение… Почивай с миром, мой принципиальный, ответственный товарищ. Ткач Анатолий Сергеевич погиб. Ненавижу русню», — написал Ремез.

Обстоятельства гибели Анатолия Ткача пока не сообщаются. Информацию о дате и месте прощания с военным его родные обещали предоставить позже.

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