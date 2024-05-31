На фронте погибла Ирина Цыбух: Ефросинина, Дорофеева, Полякова и другие почтили память парамедика

29 мая во время ротации на Харьковском направлении погибла парамедик добровольческого батальона "Госпитальеры" и журналистка Ирина Цыбух с позывным "Чека".

О болезненной утрате сообщили 30 мая. Украинские звезды со слезами почтили память Ирины и отметили, что гибель 25-летней защитницы от российского терроризма – невыразимая боль для всей Украины.

Леся Никитюк

"Светлая память. Боже, каких сильных людей мы теряем. Это страшно! Мои глубокие соболезнования", - написала ведущая.

Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

Александра Зарицкая

"Когда получаешь такие новости о смерти невероятных людей, лучших. Понимаешь, что не имеешь права опускать руки, нужно работать, надо донатить. Давайте сегодня поможем вместе закрыть несколько важных сборов средств", - призвала солистка группы "KAZKA".

Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

Надя Дорофеева

Певица сделала репост публикации брата Ирины, в которой он запостил ее посмертное письмо, которое защитница написала еще в апреле 2023 года во время ротации в Донецкой области.

"Этот пост надо прочитать всем. У меня нет слов", - написала исполнительница.

Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

Оля Полякова

Звезда также опубликовала отрывок из посмертного письма погибшей защитницы и добавила, что "ни один человек в мире не должен писать посмертных писем в 25 лет".

Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

Рамина Эсхакзай

"Я несколько раз перечитала. "Чека". Она хотела сделать лекцию для нас, для блогеров о важности памяти погибших. Мое сердце разбито. Невыразимая боль для страны и близких", - написала блогерша.

Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

Джамала

"Вечная память. Героям слава. Это все так несправедливо. Так не должно быть", - почтила память певица.

Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

Маша Ефросинина

"Чека". Мы так и не успели записать интервью с тобой, Ира… Нет слов. Нет слез. Нет, с*ка, никакого прощения *б*ному врагу", - отреагировала ведущая на непоправимую потерю.

Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

КRUТЬ

"Вчера меня не стало. Большой части меня не стало. После завтра у тебя день рождения. Я тебя люблю. Ты оставила след в моем сердце. След на моем теле в виде тату. Напиши мне и скажи, что ты все это подстроила. Это не может быть правдой. Моя Чека. Мой Герой. Давай ты нас наберешь и скажешь нам, что это была твоя очередная шутка. Ты писала мне много раз прощание. Каждый раз я не верила тебе", - растрогала певица-бандурист.

Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

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