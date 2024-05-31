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На фронте погибла Ирина Цыбух: Ефросинина, Дорофеева, Полякова и другие почтили память парамедика

На фронте погибла Ирина Цыбух: Ефросинина, Дорофеева, Полякова и другие почтили память парамедика

На фронте погибла Ирина Цыбух: Ефросинина, Дорофеева, Полякова и другие почтили память парамедика

Ирина Цыбух, Маша Ефросинина, Надя Дорофеева

Доброволец погибла за несколько дней до 26-летия.

29 мая во время ротации на Харьковском направлении погибла парамедик добровольческого батальона "Госпитальеры" и журналистка Ирина Цыбух с позывным "Чека".

О болезненной утрате сообщили 30 мая. Украинские звезды со слезами почтили память Ирины и отметили, что гибель 25-летней защитницы от российского терроризма – невыразимая боль для всей Украины.

Леся Никитюк

"Светлая память. Боже, каких сильных людей мы теряем. Это страшно! Мои глубокие соболезнования", - написала ведущая.

Звезды почтили память Ирины
Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

Александра Зарицкая

"Когда получаешь такие новости о смерти невероятных людей, лучших. Понимаешь, что не имеешь права опускать руки, нужно работать, надо донатить. Давайте сегодня поможем вместе закрыть несколько важных сборов средств", - призвала солистка группы "KAZKA".

Звезды почтили память Ирины
Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

Надя Дорофеева

Певица сделала репост публикации брата Ирины, в которой он запостил ее посмертное письмо, которое защитница написала еще в апреле 2023 года во время ротации в Донецкой области.

"Этот пост надо прочитать всем. У меня нет слов", - написала исполнительница.

Звезды почтили память Ирины
Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

Оля Полякова

Звезда также опубликовала отрывок из посмертного письма погибшей защитницы и добавила, что "ни один человек в мире не должен писать посмертных писем в 25 лет".

Звезды почтили память Ирины
Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

Рамина Эсхакзай

"Я несколько раз перечитала. "Чека". Она хотела сделать лекцию для нас, для блогеров о важности памяти погибших. Мое сердце разбито. Невыразимая боль для страны и близких", - написала блогерша.

Звезды почтили память Ирины
Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух
Звезды почтили память Ирины
Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

Джамала

"Вечная память. Героям слава. Это все так несправедливо. Так не должно быть", - почтила память певица.

Звезды почтили память Ирины
Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

Маша Ефросинина

"Чека". Мы так и не успели записать интервью с тобой, Ира… Нет слов. Нет слез. Нет, с*ка, никакого прощения *б*ному врагу", - отреагировала ведущая на непоправимую потерю.

Звезды почтили память Ирины
Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

КRUТЬ

"Вчера меня не стало. Большой части меня не стало. После завтра у тебя день рождения. Я тебя люблю. Ты оставила след в моем сердце. След на моем теле в виде тату. Напиши мне и скажи, что ты все это подстроила. Это не может быть правдой. Моя Чека. Мой Герой. Давай ты нас наберешь и скажешь нам, что это была твоя очередная шутка. Ты писала мне много раз прощание. Каждый раз я не верила тебе", - растрогала певица-бандурист.

Звезды почтили память Ирины
Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух
Звезды почтили память Ирины
Звезды почтили память Ирины "Чеки" Цыбух

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