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На фронте трагически погиб известный кинорежиссер Станислав Притула

На фронте трагически погиб известный кинорежиссер Станислав Притула

Станислав Притула погиб

Кинодеятель с начала войны стал на защиту Украины.

Украинский режиссер Станислав Притула погиб на войне.

40-летний кинохудожник с начала полномасштабного вторжения добровольцем вступил в ряды ВСУ. И, к сожалению, 22 января его жизнь оборвалась при выполнении боевого задания. Печальное известие сообщила супруга воина Лариса Титаренко на своей странице в Facebook. До этого ее возлюбленный в течение нескольких дней не выходил на связь.

"Я принесла вам боль. Стас погиб. Простите те, кто знал его и любил. Каждый день этой войны – и в 2014-м, и три бесконечных последних года, – я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладони: "Держись. Мы выстоим. Он уцелеет. Все будет хорошо". Сейчас у меня в руке пепел и страшная пустота внутри. Нет кармы, богов и справедливости. Есть только выбор каждого из нас, простые решения обычных людей, благодаря которым движется этот мир. Мы дышали, жили, любили, смеялись, мечтали. Но кто-то решил: война. И нас на ней будет убито", - написала Людмила Титаренко.

Станислав Притула погиб / ©
Станислав Притула погиб

В большом отчаянии Людмила вспомнила, каким светлым был ее муж при жизни. Кроме того, напомнила остальным, как важно не забывать тех, кто отдал свои жизни ради свободы:

"Стас имел силу держать правильный, честный выбор, который двигал ту долю Вселенной, где он жил, до света. Найдите в себе силы на ежедневные правильные решения. Чтобы не зря был труд тех, кто держал над нами небо и погиб. А еще — поцелуйте любимых, обнимите детей, и скажите им, что вы их любите. Скажите это прямо сейчас, не откладывайте на потом, потому что оно может не наступить", - довела до слез жена погибшего защитника.

Также о Станиславе Притуле известно, что ранее он был главой управления госрегулирования и реализации кинопроектов в Госкино.

Напомним, недавно умер актер театра и кино Василий Черношкур.

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