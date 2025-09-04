На главной пирамиде Burning Man засияли символы Украины

Главная пирамида фестиваля Burning Man

Реклама

На нынешнем фестивале Burning Man в США главная пирамида засияла символами Украины.

Там состоялась трансляция видео, которое было создано украинцами с помощью искусственного интеллекта. Идея принадлежит Кристине Храновской, визионерке и меценатке, инициаторке образовательного проекта "Скарб" и "Дневники войны: неуслышанные голоса украинских детей". Над воплощением работала режиссер и автор визуальных решений Ольга Навроцкая. Музыкальная же составляющая видео - этно-хаус трек Skarb от FAHOT, который создан в рамках образовательного проекта "Скарб", исследующего истоки украинской идентичности через уроки истории.

В видео использованы символы украинской культуры: голубые цвета неба, подсолнух как знак жизни, колосья и конь как образы свободы и плодородия. Основной идеей работы является то, что Украина - это сокровище, она - свободная и независимая. Именно такие месседжи были заложены и в основу видео.

Реклама

Дата публикации 18:11, 04.09.25 Количество просмотров 2 Подсолнухи и желто-голубые цвета среди песков: созданное украинцами видео стало сердцем Burning Man

"Моя идея заключалась в том, чтобы сделать Украину видимой даже посреди пустыни Невады. Этим видео, мне хотелось показать нашу страну современной, благородной, интеллигентной, аутентичной, уникальной и понятной для мира. Мы должны звучать везде", - говорит автор идеи Кристина Храновская.

Эта анимация на главной пирамиде Burning Man стала не только проявлением украинского искусства, но и посвящением 34-й годовщине независимости.

"Мы выбрали желто-голубые цвета, потому что это невероятно мощное сочетание цветов, которое должно сразу ассоциироваться с нами и создавать яркую картинку среди ночи", - добавляет режиссер Ольга Навроцкая.

Burning Man - это ежегодный фестиваль в пустыне Блэк-Рок в Неваде, который собирает десятки тысяч людей со всего мира. Здесь появляется настоящий временный город со своими улицами, арт-объектами и ночными перформансами. Главная его идея - радикальное самовыражение, свобода и искусство, которое существует всего одну неделю.

Реклама

Одним из центральных объектов нынешнего фестиваля стала огромная пирамида - место для проекций, перформансов и световых шоу. Именно на ней была показана украинская аудиовизуальная анимация.