Мария Данилова / © dawn.com

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На «Голос країни-14» неожиданно пришла внучка бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова.

Речь идет о 19-летней Марии Даниловой. Девушка призналась, что ей всегда нравился проект. Однако только в 14-м сезоне она наконец-то решилась подать заявку на участие. Мария говорит, что стала заложницей известной фамилии и все ее достижения перечеркиваются этим. Поэтому она пришла на «Голос країни», чтобы показать, что не только внучка политика, но и стоит чего-то самостоятельно.

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«Из-за этой фамилии меня постиг только хейт. Что только не писали: и что безголосая, и что некрасивая, и что толстая. Были угрозы… Это реально трэш, еще и глядя на то, что с дедушкой своим я общаюсь настолько редко, что это просто немыслимо. Люди могут перечеркнуть годы работы и сказать, что она внучка, все понятно. Поэтому я пришла на „Голос“, потому что я хочу, чтобы услышали, что я умею петь», — объяснила девушка.

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Мария Данилова / © dawn.com

Мария Данилова исполнила хит ADAM — «Дещо інше». И ей удалось убедить тренеров, поскольку и Наталья Могилевская и Артем Пивоваров развернули свои кресла. Более того, звездная наставница даже не смогла сдержать слез и обратила внимание, что зал начал вставать и аплодировать.

«Я плачу! Это тот самый случай, когда уже не важна ни музыка, ни зал, потому что ты заставила тебя слушать, твою душу. Я просто развернулась. Я плачу! Это невероятно! Спасибо за эти эмоции!» — призналась тренер.

Тем временем Артем Пивоваров впервые за шоу решил уступить и не бороться за участницу. Тренер честно признался, что сразу почувствовал гармонию между Наталией Могилевской и Марией. Также Пивоваров принял во внимание искренние эмоции коллеги.

«Я теперь смотрю на вашу реакцию, и мне не хочется бороться. Наверное, впервые на этом шоу тот случай, когда мне не хочется бороться, а я очень азартный человек. Я смотрю на этот метч, смотрю, как на вас смотрит Наталья Алексеевна», — признался тренер.

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Наконец, Мария выслушала тренеров и действительно пошла в команду Натальи Могилевской, поскольку сама почувствовала эту связь.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Напомним, ранее Артем Пивоваров разозлился из-за выбранной участницей «Голосу країни» песни. Также тренер поссорился с Наталией Могилевской.

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