На "Голос країни" вернулся финалист детского шоу, который был влюбленный в Тринчер

Михаил Цар попытался покорить тренеров хитом Джона Ледженда.

В третьем эфире шоу "Голос країни-12" на сцену вернулся Михаил Цар из Черновцов.

21-летний певец принимал участие в "Голосі.Діти-2". Он был в команде Натальи Могилевской и дошел до финала, но уступил победу Роману Сасанчину.

При участии в проекте у Михаила произошла первая любовь с певицей Анной Тринчер, с которой он был в одном сезоне. Вместе с Аней парень пел на этапе "боев" и после выступления на всю страну признался девушке в своих чувствах и подарил серьги в форме бесконечности. Будущая артистка была невероятно умилена таким жестом и сказала, что будет помнить Михаила всегда.

После участия в шоу 14-летний Михаил много выступал и ездил с Потапом в тур. Но в 16 лет все пошло кувырком – у парня началась мутация голоса. Это стало настоящим ударом для Михаила. Парень выбрал жить обычной жизнью и сейчас работает менеджером в мебельном магазине. Однако не смог отказаться от мечты, поэтому пришел на Голос країни, чтобы снова вернуться к пению.

"Когда я выбиваю себе выходной, я просто сажусь за фортепиано и все, меня целый день нет — пишу, играю, пою. Я верю в себя, как в перспективного и креативного артиста. Для меня "Голос країни" — площадка, которая собирает в себе очень много крутых, креативных людей и музыкантов. Это хороший старт для начинающего артиста, который мечтает о большой сцене. Я уже далеко не тот маленький Миша, который был на детском "Голосі", — поделился Цар.

На слепых прослушиваниях он исполнил хит Джона Ледженда All of Me.

В результате красную кнопку нажал Святослав Вакарчук.

"Я не мог не нажать. То, как вы интонируете, пока сегодня я ни от кого не слышал. Комбинация, которую я ищу – тембр голоса и музыкант одновременно. Я знаю, как с таким работать, я сам такой", – прокомментировал звездный наставник.

