Анна Комякова / © dawn.com

Реклама

На слепых прослушиваниях «Голосу країни-14» выступила последняя участница — 19-летняя Анна Комьякова.

Оказалось, что вокалистка хорошо знакома со сценой вокального проекта. 13 лет назад она принимала участие во втором сезоне «Голосу.Діти», исполняла песню Smile и даже смогла развернуть сразу четыре тренерских кресла.

Реклама

Анна снова вернулась на проект. Но на этот раз она зажгла песней в жанре рок, а именно Highway to hell группы AC/DC. Конечно же, Артем Пивоваров не смог не нажать красную кнопку, поскольку именно такой участницы он ждал.

Реклама

«Ты где была все это время? Ты где была? Я сидел, ждал! До последнего держали! До последнего! Вы та, кого я ждал!» — признался тренер.

Анна Комякова / © dawn.com

Тем временем MONATIK пожалел, что у него не осталось мест. Но особенно разочарована была Наталья Могилевская. Дело в том, что Анна на «Голосі.Діти» была именно в ее команде. Тренерша узнала бывшую подопечную. Наставница честно призналась, если бы знала, что Анна снова будет на шоу, то придержала бы для нее место.

«Друзья, это моя малая! Боже, как ты изменилась! Нежная девочка пела Smile! И что теперь, Highway to hell? Артем, я тебе завидую! Она нереальна! Она пойдет до конца: нереальная, упорная, бриллиант! Как мне жаль, мое солнышко! Если бы я знала, что она здесь есть, я оставила бы для нее место», — призналась артистка.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

Реклама

Напомним, ранее на «Голосі країни-14» выступил военный. Он заставил Тину Кароль пригласить MONATIK на медленный танец.

Новости партнеров