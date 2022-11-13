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На "Голосі країни-12" дочь выдающегося композитора Александра Барона мощно спела вместе с папой

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
353
Время на прочтение
1 мин
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На "Голосі країни-12" дочь выдающегося композитора Александра Барона мощно спела вместе с папой

Елена Чукаленко

Елена Чукаленко трогательно пела, а папа ей аккомпанировал.

Предпоследней участницей "Нокаутов" стала дочь выдающегося украинского композитора Александра БаронаЕлена Чукаленко.

На сцене шоу начинающая певица удивляла тренеров и зрителей сложной песней Адель - Rolling in the Deep.

Как оказалось, поддержать участницу пришел и папа, который сидел в зрительном зале. После номера Елены, Александра Барона пригласили выступить с дочерью.

Александр Барон и Елена Чукаленко / ©
Александр Барон и Елена Чукаленко

Выдающийся композитор играл на фортепиано, а Елена пела "Чорнобривці". Потом к ней присоединился и папа. Елена и Александр просто ошеломили семейным дуэтом.

Александр Барон / ©
Александр Барон

В целом Оля Полякова не смогла отпустить участницу домой. Она посадила Елену на второе место. Впрочем, шоу покинула Сабина Сафарли.

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Дата публикации
Просмотры
353
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