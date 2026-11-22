Екатерина Осадчая с участницами "Голосу країни-14" / © dawn.com

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Только что на канале «1+1 Украина» отгремели слепые прослушивания нового сезона «Голоса страны».

Тренеры уже полностью собрали свои команды и приступают к подготовке к вокальным боям. Однако оказалось, что в этом году не всем хватило мест. Две участницы просто не успели выступить на слепых прослушиваниях.

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Ведущей Екатерине Осадчей пришлось вмешаться. Она взбодрила девушек и дала важное обещание. Она призвала их возвращаться в следующем сезоне и заверила, что они будут выступать в первый день. Также ведущая подчеркнула, что проходить кастинг снова не нужно.

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Екатерина Осадчая с участницами «Голосу країни-14» / © dawn.com

«Девочки, вы не успели выступить в 14 сезоне на слепых прослушиваниях. От себя и нашего шоу могу пообещать, что в следующем сезоне вы выйдете в первый день слепых прослушиваний на сцену. Мы вас ждем без кастинга. Кастинг вы уже прошли. Не расстраиваться!» — пообещала ведущая.

Участницы, похоже, не слишком расстроились. Они считают, что именно так и должно было произойти. Однако они заверили, что в следующем сезоне обязательно еще вернутся и удивят тренеров.

«Так должно было быть! Мы в следующем сезоне порвем», — заверили участницы.

Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».

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Напомним, в этом году на «Голос країни» вернулась участница, которая 13 лет назад развернула все тренерские кресла. В этот раз она заставила звездных наставников сожалеть.

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