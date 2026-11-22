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- Гламур
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На "Голосі країни-14" не хватило мест для двух участниц: Екатерине Осадчей пришлось вмешаться
Участницы просто не успели выступить на слепых прослушиваниях.
Только что на канале «1+1 Украина» отгремели слепые прослушивания нового сезона «Голоса страны».
Тренеры уже полностью собрали свои команды и приступают к подготовке к вокальным боям. Однако оказалось, что в этом году не всем хватило мест. Две участницы просто не успели выступить на слепых прослушиваниях.
Ведущей Екатерине Осадчей пришлось вмешаться. Она взбодрила девушек и дала важное обещание. Она призвала их возвращаться в следующем сезоне и заверила, что они будут выступать в первый день. Также ведущая подчеркнула, что проходить кастинг снова не нужно.
«Девочки, вы не успели выступить в 14 сезоне на слепых прослушиваниях. От себя и нашего шоу могу пообещать, что в следующем сезоне вы выйдете в первый день слепых прослушиваний на сцену. Мы вас ждем без кастинга. Кастинг вы уже прошли. Не расстраиваться!» — пообещала ведущая.
Участницы, похоже, не слишком расстроились. Они считают, что именно так и должно было произойти. Однако они заверили, что в следующем сезоне обязательно еще вернутся и удивят тренеров.
«Так должно было быть! Мы в следующем сезоне порвем», — заверили участницы.
Смотрите «Голос країни-14» по воскресеньям в 21:00 на телеканале «1+1 Украина».
Напомним, в этом году на «Голос країни» вернулась участница, которая 13 лет назад развернула все тренерские кресла. В этот раз она заставила звездных наставников сожалеть.