На "Голосі" спел 20-летний парень, которому музыка помогает бороться с синдромом Туретта

Андрей Григорский исполнил "Ти дочекайся мене" Александра Пономарева.

В пятом эфире "слепых прослушиваний" шоу "Голос країни-12 " попытался покорить тренеров Андрей Григорский из Ивано-Франковской области.

20-летний парень поделился, что пение помогает ему бороться с генетическим заболеванием. Так, в 10 лет у Андрея диагностировали синдром Туретта – навязчивый нервный тик. Бороться с заболеванием ему помогает именно вокал.

"Этот диагноз не лечится, но один врач сказал мне: "Попробуйте на что-то переключиться". И мама с папой направили меня в музыку. Так с детства я вырос в такой обстановке, где всегда пел. Когда я начинаю петь – нервный тик исчезает. Я отдал себя полностью музыке, живу только ею и других планов нет", – поделился он.

На сцене участник исполнил "Ти дочекайся мене" Александра Пономарева.

Впрочем, к сожалению, никто из тренеров не нажал красную кнопку.

Несмотря на это, участник все же попал в следующий этап. Пятая команда "Другий шанс", где тренерами стали Андрей Мацола и Александра Зарицкая, дала ему возможность продолжить участие в проекте и посоревноваться за победу.

"Мы сразу в тебя поверили! Потому что ты искренний и настоящий. Молодец, ты очень достойный исполнитель", – прокомментировал Мацола.

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