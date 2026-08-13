На грани развода: Наталья Карпа рассказала о самом сложном периоде в браке с мужем-военным

Наталья Карпа с мужем / © instagram.com/natalkakarpa

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Украинская певица Наталья Карпа впервые откровенно рассказала о кризисе в браке с мужем-военным Евгением Тереховым и призналась, что их отношения в свое время оказались на грани разрыва.

После рождения дочери Златы жизнь супругов кардинально изменилась. Вместе с радостью отцовства пришли усталость и новые испытания. Первые месяцы оказались особенно сложными для артистки. Ребёнок плохо спал, а сама Карпа чувствовала себя измотанной. Впоследствии к бытовым трудностям добавились финансовые проблемы. В какой-то момент супруги поняли, что переживают серьёзный кризис.

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«У нас был очень сложный период. Я никогда не могла бы подумать, что это произойдет именно тогда, когда родилась доченька, потому что это был очень желанный ребенок, мы с мужем очень хотели ее. На самом деле, когда твоя семья становится больше — появляются новые правила, новая реальность. Первые три месяца для каждой мамы — это бессонные ночи. Это сплошной стресс. Тем более что Златка родилась очень беспокойной. Бывало так, что я сижу и говорю: „Я сейчас просто могу отключиться“, — вспомнила Наталья в интервью Маричке Падалко.

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Наталья Карпа с мужем и дочерью / © instagram.com/natalkakarpa

Особенно сложно было с деньгами. Во время беременности и после рождения ребенка Карпа лишилась привычной финансовой независимости, а это стало для неё дополнительным источником напряжения. Певица признаёт: тогда она сама отодвинула вопрос о партнёрстве в воспитании ребёнка на второй план.

«Я не привыкла просить. И, соответственно, испытывала дискомфорт, потому что фактически всю семью в тот момент содержал он. Когда он возвращался домой с работы уставшим, я была с ребенком. Я давала ему возможность отдохнуть, хотя сама падала с ног. Мне кажется, что это была одна из моих первых ошибок. Наверное, когда вы вместе с мужем воспитываете детей, вы должны быть равноправными партнерами. А я эту золотую середину как-то оттеснила на себя», — отметила артистка.

Наталья Карпа с мужем / © instagram.com/natalkakarpa

Впоследствии в отношениях возникла ещё одна сложная ситуация. Когда Злати было около полутора лет, карантин и вынужденная разлука вновь подвергли супругов испытанию. Однако самым болезненным этапом для семьи стала война. Евгений Терехов, служащий в армии, во время одного из заданий в горячей точке осознал, что может не вернуться домой.

«Я бы никому не пожелала того, что переживала в тот момент, потому что человеку, который по кусочкам зашивает своё сердце, очень больно… Пришёл Женя и сказал: „Вы с Златкой очень много значите для меня. Я не хочу вас терять. Я не знаю, как мне всё это исправить, но готов. Просто дай мне шанс“. Сейчас мы много делаем и вкладываем в то, чтобы наша семья была вместе, чтобы мы ценили друг друга», — подчеркнула Карпа.

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Наталья Карпа с мужем / © instagram.com/natalkakarpa

После всего пережитого супруги решили не ставить точку в отношениях, а работать над ними. Карпа не скрывает, что их брак пережил серьёзные испытания, однако сейчас они оба стараются сохранить семью.

Наталья Карпа с мужем / © instagram.com/natalkakarpa

Отметим, ч Наталья Карпа и Евгений Терехов поженились в 2016 году. У супругов есть дочь Злата. Ранее артистка неоднократно делилась подробностями семейной жизни, однако о том, насколько близки были их отношения к разрыву, рассказала только сейчас.

Наталья Карпа с мужем / © instagram.com/natalkakarpa

Напомним, недавно Наталья Карпа показала свою дочь-выпускницу и тронула всех своим проникновенным обращением.

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