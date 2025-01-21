На инаугурации Трампа с Кэрри Андервуд случился неприятный конфуз: певица была в истерике

Артистка выступала на церемонии, но все пошло не по плану.

С американской певицей Керри Андервуд случился неприятный конфуз на инаугурации президента Дональда Трампа.

Артистка выступала на торжественной церемонии. Она исполняла патриотическую песню America the Beautiful после инаугурационной речи нового президента США. Однако выступление Андервуд пошло не по плану по техническим причинам. В частности, что-то произошло со звуком, что не удалось включить минус композиции. В конце концов, певица подождала минуту, после чего начала исполнять песню, а капелла с хором военных.

"Если вы знаете слова, помогите мне", — обращалась Андервуд к собравшимся.

Наконец, гости церемонии помогли артистке. К исполнению композиции присоединились даже Джо Байден и Камала Харрис.

Хотя Керри Андервуд отлично справилась со своей работой, однако, как оказалось впоследствии, она была в истерике. Как сообщает источник Daily Mail, артистка была очень сильно возмущена и даже взбешена. В частности, ей не предоставили достаточно пространства, как это делали в прошлые годы, а также возникли проблемы со звуком. Андервуд убеждена, что к ней пренебрежительно отнеслись.

Кэрри Андервуд на инаугурации Дональда Трампа / Фото: Associated Press

"Кэрри была недовольна своим выступлением на мероприятии, прежде всего из-за ограниченного пространства, которое ей предоставили. Ей было довольно тесно и некомфортно. Она волновалась на протяжении всего выступления и чувствовала, что не получила того уровня уважения и восхищения, который был у предыдущих исполнителей, таких как Бейонсе и Леди Гага. Она привыкла играть на больших площадках со сценой. Ей не дали ни сцены, ни даже площадки", — говорят источники издания.

Впоследствии Кэрри Андервуд успокоилась. Хотя артистка и не спела так, как изначально планировала, однако она гордится собой и что смогла справиться с задачей, несмотря на технические проблемы.

Кэрри Андервуд на инаугурации Дональда Трампа / Фото: Associated Press

Напомним, на инаугурации Трампа частицу славы получил и основатель Facebook Марк Цукерберг. Предприниматель засмотрелся на декольте невесты Джеффа Безоса и этот момент попал на видео. Сеть уже успела взорваться мемами по этому поводу.

Читайте также: