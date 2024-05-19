На известно украинского блогера напали прямо в центре Львова: ему пришлось вызывать скорую

Известный украинский блогер Николас Карма, который прославился благодаря своим видео в TikTok, сообщил, что на него напали прямо в самом центре Львова.

Неприятный инцидент случился, когда тиктокер снимал свои видео. Тем временем двое молодых людей начали агрессивно вести себя и выкрикивали ему неприятные вещи: "Мне не нравятся твои тиктоки, я считаю, ты гейской натуры. Мне не нравятся п*дары".

Николас Карма не стал терпеть обиды в свою сторону. Блогер подошел к молодым людям, чтобы объяснить им, что такое поведение не нормальное. В конце концов все закончилось тем, что один из них напал на Николоса и распылил ему в лицо перечный баллончик.

На блогера Николаса Карму напали прямо в центре Львова

"Я, как обычно, снимал видео, когда проходил, услышал от этих парней себе вдогонку неприятные выкрикивания. Это было очень агрессивно, ненормативная лексика, рядом было очень много людей, дети. Я вернулся, чтобы объяснить, что, несмотря на то, что я им могу не нравиться, так нехорошо выражаться, а дальше вы все видели", — поделился блогер.

Николасу Карме пришлось вызвать скорую. Тиктокер поделился, что медики оказали ему первую медицинскую помощь, сейчас он чувствует себя хорошо. Также блогер уже написал заявление в полицию, а правоохранители идентифицировали личности нападающих.

"К сожалению, без быдла не бывает, но я не расстраиваюсь, ведь адекватных и сознательных людей гораздо больше. А также я горжусь нашей полицией, которая сработала очень оперативно и идентифицировала хулиганов за час", — отметил блогер.

Кстати, Николас Карма также отметил, что во время нападения ему на помощь пришли прохожие, которые сдерживали молодых людей и защищали его. Тиктокер поблагодарил их за неравнодушие.

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