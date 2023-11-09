На известного украинского певца в Польше подали заявление в прокуратуру: что случилось

Истцом стал украинский журналист, который живет в Польше.

На солиста украинской группы "Пошлая Молли", певица Кирилла "Бледного" Тимошенко подали заявление в польскую прокуратуру.

Истцом стал украинский журналист Игорь Кравец, который живет в Польше и ведет блог "Украинец в Польше". Медийщик подал заявление в прокуратуру после того, как Тимошенко высмеял польский язык и посоветовал полякам "вступить в российскую империю". После таких заявлений певца разгорелся громкий скандал.

Игорь Кравец считает, что такие слова исполнителя оскорбительны и подстрекают к преступлению. Так что журналист подал заявление на Тимошенко в прокуратуру и надеется, что тот будет отвечать перед законом.

На Кирилла Тимошенко подали заявление в прокуратуру / Фото: twitter.com/UkrainiecPL

"Надеюсь, его в ближайшее время допросят и он услышит обвинения от прокурора", — написал журналист в соцсети X, которая недавно называлась Twitter.

Скандал вокруг солиста группы "Пошлая Молли" – что известно

Громкий скандал вокруг коллектива разгорелся несколько дней назад. Лидер группы в своем Instagram опубликовал видео, где высмеял польский язык, назвал российский "нормальным" и призвал поляков "вступить в российскую империю".

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Впоследствии Кирилл Тимошенко объяснил, что на самом деле имел в виду. Певец отметил, что просто шутил и высмеивал империалистические мечты россиян. Кирилл добавил, что ни в коем случае не поддерживает Россию, ведь сам украинец и его родные живут в Украине.

Тем не менее, шутку оценили далеко не все, а тем более поляки. Все запланированные концерты группы "Пошлая Молли" в Польше отменили.

Отметим, "Пошлая Молли" — украинский коллектив. До начала полномасштабной войны музыканты строили карьеру в России. Однако после российского вторжения в Украину они поспешно покинули РФ и поселились за границей. Коллектив продолжает петь на русском и даже успел записать трек в дуэте с российской певицей.

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