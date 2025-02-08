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На Jerry Heil прямо во время выступления на сцене упали декорации

На Jerry Heil прямо во время выступления на сцене упали декорации

Jerry Heil / Фото: instagram.com/thejerryheil

На концерте артистки случился неприятный конфуз.

На концерте украинской певицы Jerry Heil прямо во время выступления на сцене упали декорации.

Артистка 8 февраля давала концерт в Братиславе. Во время исполнении песни Teresa & Maria, с которой она вместе с alyona alyona представляла Украину на "Евровидении-2024", упали декорации. К счастью, исполнительница не пострадала.

"Сцена начала рушиться во время Teresa & Maria! Если это знак, то какой?" – отметила артистка.

На концерте Jerry Heil прямо во время выступления начали падать декорации

На концерте Jerry Heil прямо во время выступления начали падать декорации

К слову, в этом году певица могла бы выступить в качестве гости в финале Национального отбора. Однако Jerry Heil была за границей, поэтому включали видеозапись с ее номером. Так что если это и знак, то именно тот, что на нацотборе однозначно ждали артистку.

Отметим, сейчас идет Национальный отбор на "Евровидение-2025". Вскоре станет известно имя артиста, который представит Украину на международном конкурсе. Сейчас же предлагаем посмотреть текстовую онлайн-трансляцию, которую ведет редакция сайта ТСН.ua, и узнать самые интересные события на конкурсе.

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