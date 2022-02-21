На канале 1+1 покажут новую романтическую комедию "Большая надежда"

Главные роли в сериале сыграли Анна Антосик и Артемий Егоров.

Весной в эфире 1+1 стартует новый комедийный сериал "Большая Надежда".

Зрители увидят историю 40-летней воспитательницы детского сада Надежды Галушки, которая будет осуществлять свою заветную мечту – стать мамой. Главные роли в ленте исполнят Анна Антосик и Артемий Егоров.

Анна Антосык / пресс-служба канала "1+1"

Артемий Егоров / пресс-служба канала "1+1"

Новая увлекательная история начнется, когда в день своего 40-летия Надя получит большую надежду, что она может забеременеть! Ведь ее бесплодие долгие годы было огромной врачебной ошибкой. Такая перспектива станет для женщины "вторым дыханием" в жизни, но в этой истории есть одно серьезное "но" – шанс забеременеть станет реальным, только если она похудеет на 30 килограммов.

"Впервые в жизни я чувствую, что это на 100% моя роль. Для меня, как для актрисы, это был очень интересный опыт. И я уверена, что многие женщины узнают в этой истории себя. Главный месседж, который несет моя героиня: Быть счастливой и любимой можно и нужно!", - рассказала Анна Антосик.

На пути к мечте главная героиня пройдет множество испытаний, как физических так и моральных. Но ни жесткая диета, ни насмешливые взгляды фитоняшек на тренировках не заставят Надю отказаться от своей цели. Она переосмыслит для себя значение любви и отношений в ее жизни и будет отчаянно бороться за счастье. Зрители увидят знакомые ситуации, в которые попадал хоть раз в жизни почти каждый, и вместе с главными героями проживут увлекательные моменты новой сериальной истории.

Сериал "Большая надежда" / пресс-служба канала "1+1"

В сериале сыграют известные украинские актеры: Артемий Егоров, Виталий Салий, Андрей Исаенко, Олеся Островская, Екатерина Тишкевич и другие.

Не пропустите премьеру нового сериала "Большая надежда" весной на 1+1.

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