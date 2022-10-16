На концерте Артема Пивоварова в Латвии "азовец" прочитал со сцены молитву за побратимов

Украинский военнослужащий попросил зрителей поддержать бойцов и почтить память погибших.
Певец Артем Пивоваров выступил с благотворительным концертом в Латвии, во время которого на сцену вышел боец полка "Азов".
Военнослужащий с перевязанной рукой обратился к зрителям в зале и попросил их выразить свою поддержку нашим защитникам и почтить память погибших побратимов. Видео с концерта Пивоваров поделился в своем Instagram.
"На данном этапе и в данной стране я представитель полка "Азов", героического, непобедимого полка. Давайте все вместе поддержим "Азов". Послушайте, я прочту молитву за бойцов, которые действительно воюют и за всех погибших. Послушайте, пожалуйста, внимательно", — попросил парень.
В комментариях поклонники, которые были на концерте певца, признались, что этот момент довел многих в зале до слез.
- Это было потрясающе. Плакали все
- Муравьи и слезы!
- Наши герои из стали!
Напомним, на днях Дмитрий Монатик показал трогательный момент из своего выступления, когда на сцену вышел маленький мальчик.
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