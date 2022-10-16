На концерте Артема Пивоварова в Латвии "азовец" прочитал со сцены молитву за побратимов

Певец Артем Пивоваров выступил с благотворительным концертом в Латвии, во время которого на сцену вышел боец полка "Азов".

Военнослужащий с перевязанной рукой обратился к зрителям в зале и попросил их выразить свою поддержку нашим защитникам и почтить память погибших побратимов. Видео с концерта Пивоваров поделился в своем Instagram.

"На данном этапе и в данной стране я представитель полка "Азов", героического, непобедимого полка. Давайте все вместе поддержим "Азов". Послушайте, я прочту молитву за бойцов, которые действительно воюют и за всех погибших. Послушайте, пожалуйста, внимательно", — попросил парень.

В комментариях поклонники, которые были на концерте певца, признались, что этот момент довел многих в зале до слез.

Это было потрясающе. Плакали все

Муравьи и слезы!

Наши герои из стали!

Напомним, на днях Дмитрий Монатик показал трогательный момент из своего выступления, когда на сцену вышел маленький мальчик.

Читайте также: