На концерте Imagine Dragons в Грузии поклоннице запретили развернуть украинский флаг

На концерте известной группы Imagine Dragons в Грузии разразился скандал в зрительном зале.

Во время выступления коллектива в Тбилиси на стадионе Михаила Месхи одна из поклонниц принесла украинский флаг и хотела передать его музыкантам.

Однако как только девушка начала разворачивать флаг, к ней подошла служба безопасности площадки и попросила спрятать ее. Более того, флаг Грузии поклонницы также запретили доставать. Об этом девушка по имени Кристина рассказала в эфире грузинского телеканала Mtavari, а также поделилась кадрами с места событий.

Концерт Imagine Dragons в Грузии

"Хранитель подошел и сказал, чтобы я убрала флаг, я ответила, что не нарушаю закон. За одним охранником пришел второй, третий, четвертый, пятый, не знаю сколько пришло людей. Один человек вообще забрал у меня флаг. Он сказал, что нельзя расправлять флаги не только Украины, но и Грузии. Мне очень стыдно за это" — рассказала Кристина.

Концерт Imagine Dragons в Грузии

Отметим, что с начала полномасштабной войны группа Imagine Dragons поддержала Украину и неоднократно разворачивала сине-желтое знамя на своих концертах. Более того, коллектив стал послом платформы UNITED24.

Также Imagine Dragons сняли в своем клипе 14-летнего Сашу из Херсона, которому помогли восстановить уничтоженный оккупантами дом. Недавно на своем концерте в Польше музыканты пригласили молодого человека на сцену и еще раз выразили свою поддержку.

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