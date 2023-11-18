На концерте американской певицы Тейлор Свифт в городе Рио Де Жанейро, Бразилия, случилась трагедия.

Перед началом выступления звезды на стадионе в рамках мирового тура The Eras Tour ее 23-летней поклоннице Ане Беневидес стало плохо. Как пишут иностранные СМИ, у девушки случился сердечный приступ из-за аномальной жары. Ее экстренно госпитализировали, но, к осжалению, она скончалась.

Говорят, что это произошло из-за того, что организаторы концерты запретили проносить на концерт воду. В этот день температура воздуха составляла 40 градусов. В этот момент на стадионе не были включены системы кондиционирования, а приобрести воду могли только находившиеся на трибунах. В то же время сообщается, что Свифт позаботилась о том, чтобы на концерте раздавали воду, но одновременно многотысячную армию поклонников звезды обеспечить водой было невозможно.

Фанатке Тейлор Свифт было 23 года

Сама Тейлор Свифт уже отреагировала на трагедию. В сторис своей страницы в Instagram она оставила пост, в котором выразила соболезнование семье Аны:

"Я не могу поверить, что я пишу эти слова, но я с разбитым сердцем говорю, что сегодня перед моим шоу мы потеряли поклонницу. Я даже не могу сказать вам, насколько я опустошена этим. У меня очень мало информации, кроме того факта, что она была невероятно красивой и слишком молодой. Я не смогла говорить об этом со сцены, потому что меня охватывает горе, когда я просто пытаюсь говорить об этом. Сейчас я хочу сказать, что я глубоко переживаю эту потерю, и мое разбитое сердце болит вместе с ее семьей и друзьями. Я даже не могла представить, что что-то подобное может произойти, когда мы решили привести этот тур в Бразилию", – написала Свифт.

Тейлор Свифт / Фото: instagram.com/taylorswift

Как передает бразильская газета Folha De Sao Paulo, в день концерта Тейлор Свифт на стадионе от жары потеряли сознание более тысячи поклонников. Ощущение температуры на стадионе составляло около 60 градусов.

Читайте также: