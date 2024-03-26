На концерте известной украинской певицы в Трускавце случилась трагедия

На концерте украинской певицы Анастасии Приходько 25 марта в Трускавце случилась трагедия.

Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram. Артистка написала, что во время ее выступления произошла "большая трагедия". Впрочем, певица не готова давать комментарии и рассказывать, что такого ужасного случилось на ее концерте.

"Сегодня (25 марта – прим. ред.) произошла большая трагедия у меня на концерте в Трускавце... На данный момент без комментариев", — написала певица.

Пост Анастасии Приходько / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Между тем издание RegioNews сообщило, что в начале концерта Насти Приходько внезапно умер ее менеджер прямо в зрительном зале. Певица на тот момент успела исполнить лишь первые три песни.

Напомним, недавно во время концерта Натальи Могилевской в Кривом Роге случилась ужасная ситуация. В городе объявили воздушную тревогу, после чего раздались громкие взрывы. Артистка находилась в укрытии, а после окончания атаки узнала, что вражеский снаряд попал в жилой дом. Певица прекратила выступление и поехала помогать пострадавшим.

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