На концерте MONATIK в Праге на сцену вышел мальчик из Украины: певец показал милое видео

Недавно Дмитрий Монатик со своей командой дал благотворительный концерт в Праге, на котором на сцену вышел мальчик Максим из Украины.

Маленький поклонник поднялся к певцу и подарил всей команде цветы, а также спел вместе с любимым артистом. Трогательным видео Монатик поделился в Instagram. Как рассказал артист, мальчик уже не в первый раз посещает его концерты.

"К нам на "ART Оборону" в Праге пришел Максим. Он уже был у нас на концерте в Кривом Роге, а сейчас уже вышел с нами, спел, а еще и очень галантно всех поздравил. Его дедушка сейчас на передовой защищает нашу страну. Слава нашим героям", – написал Дмитрий.

Также певцу очень понравился стиль Максима, ведь мальчик тоже был в оранжевой шапке, похожей на головной убор, который есть у артиста.

Ранее Дмитрий Монатик прокомментировал, почему с семьей остался за границей с началом полномасштабной войны в Украине.

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