На концерте Робби Уильямса скончалась 70-летняя фанатка: подробности

После недавнего концерта британского певца Робби Уильямса в Сиднее стало известно о гибели его поклонницы, получившей тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

За последний месяц это уже второй раз, когда фаны умирают во время концертов известных звезд.

Женщина посетила концерт Робби Уильямса на стадионе Allianz в Мур-парке. После происшествия она хотела добраться до сцены. Для того, чтобы сократить время, отчаянная фанатка попыталась перелезть через сиденья. Впрочем, она потеряла равновесие и упала с шести рядов кресел, пишет The Guardian. Пострадавшей немедленно предоставили медицинскую помощь, а затем госпитализировали.

Робби Уильямс / Фото: instagram.com/robbiewilliams

Уже в больнице фанатки Уильямса обнаружили серьезные травмы лица и головы. Из-за ее критического состояния было решено ввести 70-летнюю пациентку в искусственную кому.

В конце концов медицинский работник заведения Святого Винсента в Сиднее, который боролся за жизнь поклонницы до последнего, констатировал ее смерть.

Робби Уильямс / Фото: instagram.com/robbiewilliams

Отметим, что представители со стороны артиста пока никак не отреагировали на трагическую ситуацию.

Напомним, недавно произошел еще один трагический случай на концерте американской певицы Тейлор Свифт. Неожиданно посреди концерта скончалась 23-летняя фанатка звезды.

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