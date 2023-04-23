На концерте российского певца в Молдове у украинцев жестоко отбирали флаги с применением силы

Возмутительный инцидент произошел в минувшую субботу, 22 апреля, во время концерта российского рэпера Noize MC в столице Молдовы Кишиневе.

Артист, который с 2014 года активно поддерживает Украину, а с началом полномасштабного вторжения открыто осудил действия кровавого диктатора путина, на своем концерте исполнил две песни на украинском языке в знак солидарности с нашей страной.

В зале присутствовало немало украинцев, которые услышав треки на родном языке, развернули сине-желтые флаги. Некоторые из присутствующих были в одежде государственного флага Украины.

Но в этот момент охрана в зале начала с применением силы отбирать у украинцев государственную символику. Некоторых насильно вывели с концерта.

Noize MC заметил действия охраны, остановил концерт и сказал, что пока людям не вернут флаг, выступление он не будет продолжать. Собравшиеся начали скандировать "Нет войне".

Отметим, что рэпер Noize MC был одним из немногих российских артистов, публично выступивших против войны. Вместе с семьей он уехал из страны-террористки россии и дает концерты за границей. Во время своих выступлений певец рассказывает об ужасах, которые российские оккупанты творят на нашей земле, а также собирает деньги на помощь Украине.

За свои действия Noize MC был включен в так называемый "список иноагентов" в россии, состоящий из российских артистов, поддержавших Украину.

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