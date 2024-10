На концерте The Weeknd на сцену выскочил активист с призывом "Свободу Украине": реакция певца

Известный канадский певец The Weeknd 6 октября отыграл концерт в Мельбурне, Австралия.

Выступление исполнителя не прошло без интересных инцидентов. В частности, прямо на сцену, миновав охрану, смог выскочить активист, по имени Джонсон Вен. Особое внимание привлекла одежда мужчины. Вен был одет в красную футболку, на которой был изображен сине-желтый флаг Украины. Это еще не все. На костюме красовалась надпись на английском Free Ukraine, которая переводится как "Свободу Украине".

Вероятно, таким образом активист хотел привлечь внимание к войне в Украине и еще раз напомнить, что страна сейчас борется за свободу против жестокого агрессора.

К слову, Джонсон Вен, когда выскочил на сцену, сразу подбежал к The Weeknd. Охранники, конечно, бросились за активистом. Певец сначала спрятал Вена от секьюрити и обнялся с ним. Наконец, исполнитель передал активиста охранникам, после чего те вывели его со сцены.

Отметим, The Weeknd осудил российское вторжение в Украину и поддержал украинцев. В частности он присоединялся к акции Stand Up for Ukraine. Благодаря этому собирались средства, которые пошли на гуманитарную помощь украинцам. Кроме того, музыкант запретил прослушивание альбома, который уже выпустил после российского вторжения, на территории России.

