На концерте Верки Сердючки в Торонто фаны затащили в толпу "маму" артистки: экстремальное видео

К счастью, с актрисой Инной Белоконь все хорошо.

Украинская артистка Верка Сердючка сейчас вместе с бэндом находится в гастрольном туре по Канаде и США.

Недавно артистка отыграла концерт в городе Торонто, где, кроме прочего, запомнилась "мама" Верки Сердючки. Когда артистка исполняла свой хит "Гуляночка", ее мама, которую играет актриса Инна Белоконь, пошла к зрителям в зале.

"Мама" Верки Сердючки / Фото: instagram.com/v_serduchka

"Мама" подошла к ограде, чтобы быть ближе к поклонникам, но в определенный момент зрители потащили Белоконь к себе. Артистка не растерялась и охотно сама залезла к фанам. Такой поступок "мамы" Сердючки серьезно напугал охрану, которая пыталась быстро вернуть артистку обратно до ограды. Но, как выяснилось, зря секьюрити переживали – фаны как затащили, так и обратно вернули "маму" Сердючки невредимой.

На концерте Верки Сердючки в Канаде фаны затащили ее "маму" в толпу

Напомним, до этого с Веркой Сердючкой и ее бэндом произошло еще одно приключение. На этот раз по дороге в США. Когда самолет с артистами направлялся в Нью-Йорк, случился сильный дождь с грозой. Поэтому воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку в Коннектикуте.

Читайте также: