На концерт Артема Пивоварова пришла его девушка: как выглядит возлюбленная певца

Артем Пивоваров и его вероятная возлюбленная

На концерте украинского певца Артема Пивоварова засветилась его возлюбленная.

Исполнитель организует семь выступлений в киевском "Дворце спорта". На одном из концертов неожиданно засветилась возлюбленная артистка. В частности, это заприметили поклонники Артема Пивоварова, сняли видео и опубликовали на его фан-странице в Tik Tok.

Кстати, фанаты исполнителя успели запечатлеть особенный момент. Во время исполнения песни "Блакить твоїх очей" счастливый взгляд певца был направлен на конкретную девушку в зале, которая была очень сильно похожа на Дашу Чередниченко. Именно с ней Артему Пивоварову приписывают роман.

Отметим, Артем Пивоваров не из тех, кто охотно делится подробностями личной жизни. Певец предпочитает держать ее в тайне. Тем не менее, некоторые подробности удается выяснить. Пивоварова подозревают в романе с Дашей Чередниченко. Пара якобы находится в отношениях с 2017 года. Более того, поговаривают, что певец уже даже успел жениться на избраннице. Сам Пивоваров это не подтверждает, но и не опровергает.

