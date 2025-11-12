ТСН в социальных сетях

Гламур
645
1 мин

На концерт Артема Пивоварова пришла его девушка: как выглядит возлюбленная певца

Трогательный романтический момент парочки попал на видео.

Валерия Сулима
Артем Пивоваров и его вероятная возлюбленная

На концерте украинского певца Артема Пивоварова засветилась его возлюбленная.

Исполнитель организует семь выступлений в киевском "Дворце спорта". На одном из концертов неожиданно засветилась возлюбленная артистка. В частности, это заприметили поклонники Артема Пивоварова, сняли видео и опубликовали на его фан-странице в Tik Tok.

Кстати, фанаты исполнителя успели запечатлеть особенный момент. Во время исполнения песни "Блакить твоїх очей" счастливый взгляд певца был направлен на конкретную девушку в зале, которая была очень сильно похожа на Дашу Чередниченко. Именно с ней Артему Пивоварову приписывают роман.

Отметим, Артем Пивоваров не из тех, кто охотно делится подробностями личной жизни. Певец предпочитает держать ее в тайне. Тем не менее, некоторые подробности удается выяснить. Пивоварова подозревают в романе с Дашей Чередниченко. Пара якобы находится в отношениях с 2017 года. Более того, поговаривают, что певец уже даже успел жениться на избраннице. Сам Пивоваров это не подтверждает, но и не опровергает.

Напомним, недавно Артем Пивоваров рассказывал, на какой жуткий поступок решился ради девушки. Артист вспомнил, как пытался добиться расположения однокурсницы.

645
