Гламур
1793
1 мин

На концерт Артема Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступление

Артем Пивоваров собирался отыграть бесплатный концерт на Таймс-сквер. Однако выступление пришлось отменить.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Артем Пивоваров

Артем Пивоваров / © пресс-служба канала "1+1"

На бесплатный концерт украинского певца Артема Пивоварова, который должен был состояться в Нью-Йорке, ворвалась полиция.

Исполнитель планировал выступить для поклонников на Таймс-сквер. Концерт певца был бесплатный, поэтому собралось немало желающих насладиться его пением. Однако все изначально пошло не по плану. Как сообщается на фан-аккаунте Артема Пивоварова в Tik Tok, правительство запретило использовать аппаратуру и микрофон.

Впрочем, певец нашел выход из ситуации. Исполнитель пел для поклонников без вспомогательной техники. Однако таким образом он успел исполнить только пять песен. После этого ворвались полицейские и остановили выступление Артема Пивоварова. Артист послушался и покинул сцену. А вот публика была недовольна. Полицейским в след выкрикивали: "Позор!".

Концерт Артема Пивоварова в США закончился полицией

Концерт Артема Пивоварова в США закончился полицией

Сам Артем Пивоваров в своих соцсетях не комментирует инцидент и не раскрывает подробностей. Сейчас исполнитель ездит с туром по городам США.

Напомним, недавно скандальный рэпер Потап неожиданно выдал заработки украинских звезд. Среди прочих он раскрыл, сколько стоит частное выступление Артема Пивоварова.

1793
