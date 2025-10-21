На концерте Бужинской разгорелась драка между зрительницами: артистка отреагировала

Екатерина Бужинская и драка на ее концерте

На выступлении певицы Екатерины Бужинской в Николаеве фанатки не нашли взаимопонимания и начали драку.

Видео ссоры между поклонницами исполнительница, Бужинская опубликовала у себя на странице в Instagram. На кадрах видно, как женщина в сером свитере танцевала под песню певицы и поцеловала камеру телефона другой зрительницы. После этого и началась стычка.

Артистка отметила, что не разделяет своих поклонников на разные категории и ценит всех одинаково. В то же время, Бужинская отметила, что ситуация оказалась очень досадной и ей жаль, что женщины не нашли общий язык. Екатерина подчеркнула, что такой инцидент во время ее концерта происходит впервые.

Певица объяснила, что конфликт начался из-за того, что женщина, которая танцевала под сценой была в состоянии алкогольного опьянения. Более того, она начала оскорблять пожилую женщину, а другая девушка вступилась за нее.

"Люблю всех и каждого, но должен быть здравый смысл и ответственность... Обидно видеть, особенно когда женщины встревают в драку", — подписала сообщение певица.

