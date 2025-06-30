На концерте Ирины Билык на сцену выскочил влюбленный в нее мужчина: певица удивила реакцией

Ирина Билык / © instagram.com/bilyk_iryna

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На концерте украинской певицы Ирины Билык на сцену выскочил влюбленный в нее мужчина.

Артистка выступила на фестивале "Поколение" 29 июня. Выступление звезды не прошло без курьезных инцидентов. На сцену к Ирине Билык выскочил влюбленный в нее фанат. Мужчина незаметно прошел мимо охраны и внезапно появился возле певицы, чем ее напугал. Видео с инцидентом обнародовали в Telegram-канале "Сцена".

Ирина Билык все же сфотографировалась с мужчиной, но поставила одно условие - не целовать ее в засос. Наконец, поклонника исполнительницы таки вывела охрана. Сама же певица вступилась за фаната. Артистка пообещала ему, что уже после концерта еще сфотографируется с ним. Также она попросила охрану не наказывать мужчину, ведь и сама знает, как это быть влюбленным в своего кумира.

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"Мы за сценой обязательно сделаем фото еще. Я вам обещаю! Я вас уважаю! Я уважаю каждого своего зрителя. Не трогайте, это мой фанат! Я знаю, что бывает такая любовь. Вы знаете, я сама когда-то очень была влюблена в артистов, чуть не выпрыгивала также на сцену, когда видела Виталия Билоножко и Колю Гнатюка", - поделилась артистка.

Отметим, недавно с певицей Олей Поляковой произошел курьез. Артистка уснула прямо на сцене и уронила микрофон.