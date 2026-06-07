- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 2168
- Время на прочтение
- 2 мин
На концерте Ирины Федишин мужчина провалился под сцену прямо во время предложения руки и сердца — видео
Несмотря на курьез, мужчине удалось сделать романтический сюрприз.
На выступлении украинской певицы Ирины Федишин в Галиче произошел курьезный инцидент, который едва не сорвал романтическое признание прямо перед сотнями зрителей.
Один из поклонников артистки заранее договорился с командой певицы об особом сюрпризе для своей возлюбленной. Мужчина планировал подняться на сцену во время концерта, чтобы сделать предложение избраннице перед публикой.
Впрочем, по дороге к самому важному моменту все пошло совсем не по сценарию. Когда ведущий сопровождал влюбленного на сцену, тот держал в руках букет цветов и кольцо. В какой-то момент одна из конструкций не выдержала нагрузки, и мужчина вместе с ведущим неожиданно провалились под сцену.
Соответствующим видео в TikTok поделилась пользовательница с ником antonina.denys. Момент быстро разлетелся по Сети и вызвал бурную реакцию пользователей. На кадрах видно, что после падения оба мужчины сначала несколько растерялись, однако вскоре поняли, что серьезных травм удалось избежать.
К счастью, непредсказуемая ситуация не помешала романтическим планам. С помощью команды Ирины Федишин будущего жениха быстро вытащили из-под сцены, после чего он вернулся к своему замыслу. Поэтому под аплодисменты зрителей мужчина пригласил возлюбленную на сцену и стал перед ней на одно колено. Несмотря на неожиданное начало, финал истории оказался именно таким, как он мечтал.
Девушка ответила на предложение желанным «да», а присутствующие встретили счастливую пару громкими аплодисментами. Поэтому курьезный инцидент в результате превратился в забавный эпизод, который молодожены точно будут вспоминать еще много лет.