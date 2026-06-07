На концерте Ирины Федишин мужчина провалился под сцену прямо во время предложения руки и сердца — видео

Ирина Федишин и курьез на концерте

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На выступлении украинской певицы Ирины Федишин в Галиче произошел курьезный инцидент, который едва не сорвал романтическое признание прямо перед сотнями зрителей.

Один из поклонников артистки заранее договорился с командой певицы об особом сюрпризе для своей возлюбленной. Мужчина планировал подняться на сцену во время концерта, чтобы сделать предложение избраннице перед публикой.

Впрочем, по дороге к самому важному моменту все пошло совсем не по сценарию. Когда ведущий сопровождал влюбленного на сцену, тот держал в руках букет цветов и кольцо. В какой-то момент одна из конструкций не выдержала нагрузки, и мужчина вместе с ведущим неожиданно провалились под сцену.

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Дата публикации 16:17, 07.06.26 Количество просмотров 42 На концерте Ирины Федишин произошел курьез, едва не сорвавший предложение руки и сердца

Соответствующим видео в TikTok поделилась пользовательница с ником antonina.denys. Момент быстро разлетелся по Сети и вызвал бурную реакцию пользователей. На кадрах видно, что после падения оба мужчины сначала несколько растерялись, однако вскоре поняли, что серьезных травм удалось избежать.

К счастью, непредсказуемая ситуация не помешала романтическим планам. С помощью команды Ирины Федишин будущего жениха быстро вытащили из-под сцены, после чего он вернулся к своему замыслу. Поэтому под аплодисменты зрителей мужчина пригласил возлюбленную на сцену и стал перед ней на одно колено. Несмотря на неожиданное начало, финал истории оказался именно таким, как он мечтал.

Предложение на концерте Ирины Федишин

Девушка ответила на предложение желанным «да», а присутствующие встретили счастливую пару громкими аплодисментами. Поэтому курьезный инцидент в результате превратился в забавный эпизод, который молодожены точно будут вспоминать еще много лет.

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