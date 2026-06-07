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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
2168
Время на прочтение
2 мин

На концерте Ирины Федишин мужчина провалился под сцену прямо во время предложения руки и сердца — видео

Несмотря на курьез, мужчине удалось сделать романтический сюрприз.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Ирина Федишин и курьез на концерте

Ирина Федишин и курьез на концерте

На выступлении украинской певицы Ирины Федишин в Галиче произошел курьезный инцидент, который едва не сорвал романтическое признание прямо перед сотнями зрителей.

Один из поклонников артистки заранее договорился с командой певицы об особом сюрпризе для своей возлюбленной. Мужчина планировал подняться на сцену во время концерта, чтобы сделать предложение избраннице перед публикой.

Впрочем, по дороге к самому важному моменту все пошло совсем не по сценарию. Когда ведущий сопровождал влюбленного на сцену, тот держал в руках букет цветов и кольцо. В какой-то момент одна из конструкций не выдержала нагрузки, и мужчина вместе с ведущим неожиданно провалились под сцену.

Соответствующим видео в TikTok поделилась пользовательница с ником antonina.denys. Момент быстро разлетелся по Сети и вызвал бурную реакцию пользователей. На кадрах видно, что после падения оба мужчины сначала несколько растерялись, однако вскоре поняли, что серьезных травм удалось избежать.

К счастью, непредсказуемая ситуация не помешала романтическим планам. С помощью команды Ирины Федишин будущего жениха быстро вытащили из-под сцены, после чего он вернулся к своему замыслу. Поэтому под аплодисменты зрителей мужчина пригласил возлюбленную на сцену и стал перед ней на одно колено. Несмотря на неожиданное начало, финал истории оказался именно таким, как он мечтал.

Предложение на концерте Ирины Федишин

Предложение на концерте Ирины Федишин

Девушка ответила на предложение желанным «да», а присутствующие встретили счастливую пару громкими аплодисментами. Поэтому курьезный инцидент в результате превратился в забавный эпизод, который молодожены точно будут вспоминать еще много лет.

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Дата публикации
Количество просмотров
2168
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